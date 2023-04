Približno 40 ljudi se je minulo sredo, 22. marca, odzvalo vabilu KPD Šmihel na predavanje Borisa Wakouniga na temo »Zdravilna moč konoplje – CBD«.

Boris Wakounig (43) prihaja iz Dvora pri Šmihelu in trenutno živi na Dunaju. Že zgodaj se je zanimal za alternativno zdravljenje in homeopatijo, zato je v Berlinu opravil izobrazbo za naturopata (Heilpraktiker). Po naključju je izvedel, da ima konoplja lahko pozitivne učinke na nevrološke probleme. Wakounig ima probleme z vidom in uživanje konoplje mu je v tolikšni meri pomagalo, da je želel te pozitivne učinke deliti tudi z drugimi. Začel se je bolj intenzivno ukvarjati s konopljo in je leta 2019 ustanovil spletno trgovino cannatrends.eco, kjer prodaja konopljine izdelke, ki vsebujejo CBD. To je kanabidoid, ki sam nima hipnotičnega učinka, pripisujejo pa mu zdravilne učinke.

Predavanje je bilo zelo dobro obiskano.

Na zelo prikupen način je Wakounig na predavanju predstavil zgodovino konoplje ter vpliv te rastline in CBD-ja na zdravje človeka ter razložil mehanizme t. i. kanabidoidov v človeškem telesu. Pomembno mu je pozitivno ozaveščanje o konoplji, rastlini, ki je po mnenju predavatelja po krivici na slabem glasu. »Pomotoma je bila prepovedana že v 1960. letih in dobila stigmatizacijo nevarne in hude droge. CBD je prvi korak v smer, da se konoplja rehabilitira in da ljudje izvejo, katere možnosti konoplja sploh ima,« nam je povedal Wakounig. Na svoji spletni strani cannatrends.eco ima zbirko prispevkov o konoplji, če pa kdo želi, lahko tam tudi kupi kakšno CBD olje. Olja s CBD-jem lahko danes kupimo že skoraj na vsakem vogalu, Wakounig pa vse zainteresirane poziva, da naj pazijo, da ima izdelek certifikat »ARGE-CANNA« istoimenskega neodvisnega društva, ki preverja kvaliteto teh izdelkov. Po predavanju se je razvila kratka diskusija, poslušalec je kritiziral, da je Wakounig trdil, da je CBD učinkovit pri zdravljenju raka. Wakounig se je na kritiko odzval z odgovorom, da je pristaš komplementarne medicine, torej združitve šolske in alternativne medicine. Wakounig: »Zame je čisto jasno, da je treba v primeru diagnoze raka iti k zdravniku in preveriti možnosti šolske medicine, potem pa še razmisliti o možnostih alternativne medicine.«