Sedemnajstič že, in sicer v Slovenj Gradcu, je letos potekala licitacija vrednejših sortimentov lesa. Licitacijo organizirajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zavod za gozdove Slovenije in Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Koroška kmetijska in gozdarska zbornica ter Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) sta tudi letos, v sredo, 15. marca 2023, pripravili skupinski ogled razstavljenega lesa. Za najdražji hlod na licitaciji je kupec odštel slabih 23.500 €, kar je 14.960 € na en kubični meter.

Slovenjgraška licitacija se je iz majhne ponudbe razvila v zdaleč največjo tovrstno prireditev v srednji Evropi. To najbolje odražajo licitacijski katalogi. Prvi so bili tanki kot zvezki, letošnji pa je s 435 stranmi debel kot rimski misal. Iz prvotnih nekaj sto kubičnih metrov ponujenega lesa je letošnja ponudba narasla na deset tisoč kubičnih metrov lesa, od tega 75 kubičnih metrov iz Koroške. Temu primerno velik in lahko dostopen mora biti tudi razstavni kraj, ki ga ni tako enostavno najti, zaradi česar se je licitacija že nekajkrat selila od kraja do kraja. Letošnja površina na robu Slovenj Gradca meri dobrih deset hektarjev in prireditelji te velike lesne ponudbe upajo, da bodo na tem mestu lahko ostali.

Kmetje so na dražbo pripeljali 9.500 hlodov.

Slovenjgraška licitacija privablja kupce z domala vsega sveta, kupce, ki iščejo izbran in kakovosten les za izdelavo glasbil, furnirja, pohištva, skratka izbran les vseh vrst in najboljše sorte. Od oreha do vrbe, od gabra in javorja do macesna, od lipe do smreke, vse je v ponudbi, seveda v vseh mogočih debelinah in dolžinah. Kupci svoje ponudbe oddajo pisno in obvelja najvišja ponudba. Slej ko prej javor rebraš (Riegelahorn), ki ga ljubijo izdelovalci glasbil in dragocenega pohištva ter izbranega furnirja, dosega najvišje cene. Letos je lastnik rebraša iz kapelške okolice iztržil lepo vsoto, pa tudi lastnik macesna iz doline Motnice (Metnitztal) je zadovoljen z doseženo ceno.

Čeprav je avstrijsko-koroški delež lesa razmeroma skromen, pa, kot kažeta omenjena primera, to velja le za kubaturo, ne pa za kakovost. Za to je predvsem zaslužen dipl. inž. Marjan Tomažej, ki kot strokovni sodelavec kmetijske zbornice kmeticam in kmetom svetuje pri možni izbiri ustreznega drevesa in jim pomaga od poseka do transporta in seveda pri vseh formalnostih. Njemu ob strani stoji mladi dipl. inž Tadej Čertov, podpredsednik KIS. Kajti za licitacijo se dejansko skriva velik organizacijski, logistični in infrastrukturni izziv.

Najboljšo povprečno ceno na kubični meter meter so dosegli dob (588 evrov), brek (530 evrov) in gorski javor (513 evrov).

Okoli štirideset koroških kmetic in kmetov si je ogledalo slovenjgraško licitacijsko zadevo in marsikdo od njih je dejal, da ima v svojem gozdu drevo, primerno za licitacijo. Marjanu Tomažeju in Tadeju Čertovu dela ne bo zmanjkalo, licitaciji pa ne lesa.