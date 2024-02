V soboto bo gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« pevka in gledališka igralka Valentina Inzko Fink. Rojena je v Celovcu in je hčerka diplomata in operne pevke. Svoje otroštvo je preživela v Pragi, mladostna leta na Dunaju, po vrnitvi na Koroško in maturi na Slovenski gimnaziji pa je odšla na akademijo za gledališče v München, kjer je zaključila študij muzikala. Odtlej in tudi med študijem je nastopala na raznih odrih v Nemčiji, Avstriji in Švici. Od oktobra lani pa je članica ansambla, ki šestkrat na teden nastopa v dunajskem gledališču Ronacher z izredno uspešnim muzikalom Falco – »Rock Me Amadeus«. Valentino Inzko Fink bo v »Zajtrku s profilom« gostil Jurij Perč.

Zajtrk s profilom z Valentino Inzko Fink bo v soboto, 17. februarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.