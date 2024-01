Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta prihodnji ponedeljek podelila 45. Tischlerjevo nagrado. Prejel jo bo Karel Smolle za dolgoletno politično delovanje na zvezni in deželni ravni, za izredne dosežke v prid slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Skoraj točno pred dvema letoma je bil Smolle gost v oddaji »Zajtrk s profilom«, tedaj ob 35-letnici njegovega nastopnega govora kot državnozborski poslanec v avstrijskem parlamentu. Ob podelitvi Tischlerjeve nagrade bomo ta »Zajtrk« predvajali še enkrat in se podali na zanimivo, pisano in razgibano politično pot dobitnika letošnje Tischlerjeve nagrade.

Zajtrk s profilom z Karlom Smolletom bo v soboto, 20. januarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.