V soboto, 13. aprila, je v 68. letu starosti umrl Andrej Mohar, dolgoletni urednik slovenskega programa ORF in tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Deželni glavar Peter Kaiser je ob Moharjevi smrti globoko užaloščen. »Andrej Mohar je s svojim novinarskim delom, pa tudi s svojo angažiranostjo zunaj svojega poklica, vedno spodbujal proces razumevanja med nemško in slovensko govorečimi Korošci. S svojim delom je prispeval k zmanjševanju napetosti med narodnima skupnostima. Ni bil dragocen le kot novinar, temveč tudi kot človek, ki sem ga osebno poznal in ga cenil,« pravi Kaiser.

Mohar je svojo novinarsko pot začel pri časopisu Volkswille. Nadaljeval jo je pri Slovenskem vestniku. Mohar je nato od 90. let prejšnjega stoletja sooblikoval ORF na Koroškem. Kot urednik je pripravljal radijske in televizijske oddaje za slovensko uredništvo. Bil je pionir pri vzpostavitvi slovenskega jezika na spletni strani avstrijske javne radiotelevizije.

Manjšinska govornica v parlmentu in deželna govornica Zelenih Olga Voglauer v tiskovnem sporočilu piše, da »čeprav ga je kruta bolezen zadnja leta zaznamovala, ni prenehal biti pomemben glas za pravice slovenske narodne skupnosti. Andrej, pogrešali te bomo«.

Andreja Moharja smo še konec februarja letos srečali v Celovcu na demonstraciji za demokracijo in človekove pravice in ga vprašali, zakaj se je udeležil demonstracije. Andrej Mohar: »Iz dveh razlogov sem danes tukaj. Prvi je, ker se zanimam za politiko in vidim nevarnost, da se bo desni ekstremizem v Evropi okrepil. Drugi pa, ker sem tajnik Zveze koroških partizanov in kot tak skušam posredovati zamisel, da se je treba načelno in temeljito zoperstaviti vsakim oblikam narodnega pa tudi socialnega zapostavljanja.«