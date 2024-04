Z leve: Reinhart Rohr, Leopold Sadjak, Leopold Hutter, Benedikt Laßnig, Beate Prettner, Martin Dobrovnik in Peter Kaiser (Foto: LPD/Peter Just)

Dva velika častna znaka dežele Koroške in 25 častnih križev za reševanje življenj so podelili v četrtek, 5. aprila, v dvorani zrcal deželne vlade v Celovcu. Med prejemniki častnih križev so bili med drugim Martin Dobrovnik, Leopold Sadjak in Peter Hutter iz vrst prostovoljnega gasilskega društva Globasnica ter kmet Benedikt Laßnig. Deželni glavar Peter Kaiser je skupaj z referentko za zdravstvo Beato Prettner in predsednikom deželnega zbora Reinhartom Rohrom, ki je tudi predsednik Avstrijske vodne reševalne službe v Koroški, izrazil zahvalo tem posebnim ljudem. Nagrajeni so nudili prvo pomoč, rešili ali našli pogrešane osebe, večina reševanj je bila povezana z lanskimi hudimi neurji, piše v utemeljitvi.