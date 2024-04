Prav na letošnji velikonočni ponedeljek, 1. aprila, so neznanci vdrli v Instagram profil krškega škofa Jožefa Marketza. Škofija je stran na Instagramu dala odstraniti. Danes je postala tarča spletnega napada tudi škofova stran na Facebooku. Na strani škofa so se pojavili oglasi za prodajo igric za igralni konzoli Nintendo Switch in Nintendo 64. S strani škofije so potrdili, da so neznani storilci prevzeli tudi škofovo stran na Facebooku. Medtem sta bila oglasa za prodajo igric na škofovi strani izbrisana.

Posnetek zaslona, 23. april 2024