Podeželska kriminalka z naslovom Immerstill bo po včerajšnji premieri v Casineumu v Vrbi nocoj, 17. januarja, ob 20.15 predvajan na ORF 1. Filmska ekipa pod vodstvom režiserke Eva Spreitzhofer je v novembru in decembru 2021 snemala na večih lokacijah na južnem Koroškem. Fiktivno vas Immerstil so posneli v Djekšah, snemali pa so tudi v Podjuni, in sicer v Globasnici, Vogrčah, v Lovankah in pri Rakolah. Immerstill je tretja podeželska kriminalka, posneta na Koroškem.

Glavna junakinja kriminalke Immerstill je Lisa Schiller (upodablja jo Christine Cervenka), ki je istoimensko rodno vas pustila daleč za sabo in na Dunaju vodi trgovino s pecivom. V domače kraje se vrne, ko nenadoma izgine njena mlajša sestra Marie, pa tudi prijateljica Natalie. Ob povratku domov Lisa trči na zid molka, pomoč pa ji ponudi nekdanji fant, ke je zdaj policist..

Pri podeželski kriminalki Immerstill gre za produkcijo Graf Film (producent Klaus Graf) in koprodukcijo ZDF ter ORF, ki jo je s 70.500 evri podprla tudi dežela Koroška preko Koroškega filmskega sklada (Carinthia Film Commision).