Minulo soboto, 14. januarja je v gostilni Luknar potekal občni zbor Katoliškega prosvetnega društva (KPD) Drava Žvabek. Na čelu društva je po 49 letih Lenarta Katza nasledil Jokej Logar, izvoljenih pa je bilo tudi nekaj novih odbornikov in odbornic. Občni zbor KPD Drava Žvabek v gostilni Luknar je bil hkrati tudi novoletno srečanje društvenic in društvenikov, prijateljev, sosedov, pa tudi skupin, ki delujejo v okviru KPD Drava Žvabek. To so Oktet Suha, Pevsko-instrumentalna skupina, skupina Sanje iz Suhe, pa tudi Lutke Suha. Odbor se je razširil z mladimi odbornicami in odborniki, Jokeja Logarja pa veseli tudi to, da bodo v tem razširjenem odboru društva še naprej zastopani tudi bivši odborniki. Novi predsednik o skoraj polstoletni zapuščini Lenarta Katza pravi, da gre za »gotovo velike stopinje, v katere stopam«. Več lahko preberete v tretji številki tednika Novice, ki bo izšla v petek, 20. januarja 2023.

Foto: Rosina Katz-Logar