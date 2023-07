Marsikdo je skeptičen, če sliši, da lahko vrt uspeva brez umetnih gnojil, pesticidov in dodatkov zemlji. Kot dokazuje naravni vrt družine Silan iz Letine, je na takem vrtu pestrost rastlin in živali večja, zemlja pa plodna in neosnažena. Na vrtu, ki sta ga pred dvema letoma uredila zakonca Helga in Hubert Selan, oba se ukvarjata z bio­čebelarstvom, rastejo in uspevajo dokazi za navedeno. O tem se lahko v živo prepričate na uradnem odprtju, ki bo v petek, 14. julija, od 11.00 pa do odhoda zadnjih obiskovalcev na naravnem vrtu Silan, Letina 30.