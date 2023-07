Minuli petek, 30. 6., so člani Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) s sopotniki, nekdanjimi klubaši in drugimi ljudmi, ki jim je slovenska skupnost in njeno delovanje priraslo k srcu, praznovali stoti jubilej klubaške skupnosti na Dunaju z vsakoletno ulično Mondscheingassenfešto.

Z Monscheingassenfešto študentke in študentje vsako leto praznujejo končano študijsko leto, letos pa se je praznovanje razširilo na sto let obstoja skupnosti, katere namen in način delovanja sta se skozi čas spreminjala. To je v svojem slavnostnem govoru obrazložil David Ressman, odbornik kluba. Prvotni namen ustanovitve kluba je bil ohranjanje slovenskega jezika z aktivno rabo, tako kot tudi pri ustanovah večine manjšinjskih društev. Jezik in ohranjanje njegove živosti je prioriteta, ki je povezala ljudi v skupnost, a je KSŠŠD ta namen tudi presegel z aktivnim soočanjem s sodobnimi problemi, z antifašističnim bojem, s snovanjem političnih drž in sklepanjem prijateljstev ter pestrim kulturnim delovanjem. Takšna varna in dolgo obstoječa skupnost odpira polje možnosti, inspiracije in kvalitetnega življenja.

Na Mondscheingassenfešti so tudi zaplesali. Foto: Dominik Krištof

Političnost klubašev in klubašinj je samoumevnost in nekaj normalnega. Z ozaveščenostjo opravljajo svojo dolžnost politične participacije, snujejo drže in stališča do aktualnih dogajanj na Koroškem, tudi na socialnih omrežjih. Poleg tega pa v klubu ne manjka prostora za kreativno ustvarjanje in ustvarjanje prijetnega vzdušja in domačnosti, ki ga gradi predvsem korektno in etično obnašanje obiskovalcev kluba. To znajo ceniti tudi številni zunanji, saj se v klubu pogosto presliši izjave kot so »Ich fühl mich hier so wohl!« in »Klub je majhen kos Koroške.«.

Praznovalo se je z glasbenim programom od dveh popoldne do jutranjih ur. Začela sta Esther Wratschko, ki je zborovodkinja zbora KSŠŠD, in Slavko Ninić, sledila je brazilska tolkalna skupina Maracatu Renascente. Zapel je klubski zbor z repertoarjem raznih slovanskih pesmi, kot zadnjo pesem pa so skupaj z udeleženci zapeli »Kol’kor kapljic, tol’ko let« in nazdravili na klub. Večerni program so sestavljali raperji iz Insbrucka, »Spilif in Rudi Montaire«, ter raperski trio »Žena &Arne&Tao« s prvim nastopom izven Slovenije. Z dunajskim klubom so praznovale tudi druge skupnosti. Na ulični fešti so se namreč s stojnicami predstavljali celovški klub, organizacija romskih študentov in študentk (HOER), platforma Radikalna levica in HAK (Hrvaški akademski klub), ki je med drugim v preteklosti slovenskemu klubu nudil svoje prostore, ko jih ta ravno ni imel. Po deseti uri pa se je fešta za še družbe željne nadaljevala v nočnem klubu Rhiz.

Jubilejno leto bo spremljalo še več dogodkov, med drugim Klubski ples v Sophiensäle na Dunaju 4. 11. 2023. Klubaši pa bodo o stoletnem delovanju kluba izdali tudi brošuro. Večmesečno organiziranje Mondscheingassenfešte in vlaganje truda klubašev sta omogočila, da so se lahko stari in novi prijatelji zbrali spet skupaj na pestri fešti.