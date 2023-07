Leta 2021 je Matej Zenz opravil svoj odvetniški izpit. Od aprila 2023 naprej je partner v odvetniški pisarni Grilc Vouk Ranc Zenz. Kot pravnik deluje na Dunaju.

Pravzaprav nikoli nisem hotel postati odvetnik ali študirati pravo, pravi Matej Zenz. Prvotno je hotel študirati politično znanost in zgodovino. Oče, ki je študiral isto kombinacijo, mu je svetoval, da naj študira kaj pametnega. Zenz je zaključil študij prava in se prvotno nameraval zaposliti v javnem sektorju, saj je vedel, da imajo odvetniki veliko dela. Po naključju je postal odvetniški koncipient v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof in spoznal, da mu je poklic všeč in da ga dobro opravlja. Šele med odvetniško prakso je vzljubil pravo, ugotavlja. Motiviralo pa ga je, da je lahko že kmalu samostojno delal. Tako je tudi po odvetniškem izpitu februarja 2021 ostal v odvetniški pisarni. Potem ko je Marija Škof odšla na Evropsko sodišče v Luksemburg, pa je Zenz aprila 2023 z Majo Ranc postal partner v odvetniški pisarni z novim imenom Grilc Vouk Ranc Zenz (informacije: www.gvs3.at). Ostala dva partnerja sta Roland Grilc in Rudi Vouk

Pri delu ga posebno zanimajo pravne tematike in področja, kjer še ni imel primerov. Čeprav ima s temi veliko več dela kot z vsakdanjimi primeri, je pri­pravljen žrtvovati tudi proste vikende za zanimive pravne primere. Med študijem je so­vražil klasično civilno pravo, npr. odškodninske tožbe ali pogodbe, v praksi se je to obrnilo in se rad in veliko ukvarja s civilnim pravom.

Pred sodiščem brani navijače in antifašiste

Po naključju je kazensko pravo, torej klasično branilstvo, postalo nadaljnje Zenzovo težišče. Sam je navijač dunajskega Rapida. Obiskuje vse domače tekme kluba na Dunaju in po možnosti tudi druge tekme po vsej Avstriji, lani je celo potoval z ekipo v Baku. Potem ko je uspešno branil nekaj navijačev Rapida, si je v sceni ustvaril ime in ima letno okoli 15 primerov, ko zastopa navijače pred sodišči. Veliko je predsodkov proti navijačem, pravi, v zadnjih tednih pa je imel na tem področju kar tri oprostilne sodbe, kar pomeni, da to, kar so njegovim strankam očitali, ni bilo res.

Kot študent je bil politično aktiven tudi v antifašističnem gibanju. Pravi, da se tudi tam godijo krivične stvari, npr. pri demonstracijah, ker ljudje potem potrebujejo odvetnika. Veseli ga, da je imel tudi na tem področju precej oprostilnih sodb. Pri nekaterih primerih so Zenza citirali tudi v vseavstrijskih medijih, na primer, ko je zastopal skupino antifašistov, ki so jih hoteli obsoditi po takoimenovanem mafia-paragrafu, ali pa, ko je bil branilec moškega, ki so mu očitali, da naj bi namenoma prdnil v smer policistov. Moški je dobil kazensko odredbo zaradi kršitve pravil olike in bi moral plačati 500 evrov kazni. Mediji po vsem svetu od Rusije do Zimbabveja so poročali o visoki kazni, nenavadni ovadbi ter seveda tudi o branilcu Mateju Zenzu.

Zaenkrat je sam v dunajski pisarni

Odvetniška pisarna Grilc Vouk Ranc Zenz ima več kot 40-letno tradicijo in pisarne v Celovcu, na Dunaju, v Gradcu in v Ljubljani. Medtem ko v Celovcu zastopajo mnogo slovenskih podjetih in Slovence, Zenz na Dunaju ob Slovencih zastopa tudi veliko podjetij in osebe iz prostora bivše Jugoslavije in se je zato tudi naučil srbohrvaščino, ki jo rabi pri 30 % primerov. Zaenkrat je Zenz na Dunaju še sam, v načrtu pa je, da se bo pisarna povečala, saj je Dunaj dober trg, kot pravi. Tudi glede koncipientov misli, da bo laže koga pridobiti na Dunaju kot v Celovcu. Pravi, da tudi sam verjetno ne bi ostal v odvetniški pisarni, če ne bi že prej imel perspektive, da bo lahko delal na Dunaju. Kljub temu da si je zbral Dunaj za življenjsko središče, je še na­prej povezan z domačim društvom Jepa-Baško jezero. Nekajkrat na leto pa tudi zahaja v dunajski študenstki klub. S psom živi v Ottakringu.

Nogomet in boks

Svojo nogometno kariero je Zenz zaključil pri dunajskem klubu AC Philadelphia. Že nekaj let se posveča boksu. To dela za rekreacijo, konec septembra pa se bo preizkusil v boksarskem dvoboju. Verjetno bo to prvič in zadnjič, ugotavlja Zenz.

Bivši sodelavec Novic, ki še naprej rad piše

Kot bivši sodelavec Novic in Nedelje še danes rad piše, pravi. Pred nedavnim je pisal članek za revijo Sodna praksa na temo Avstrijsko sodišče in etimologija južnoslovanskih kletvic, o pravnem primeru, kjer je zastopal navijače celovške Austrie, ki so bili kaznovani in kasneje oproščeni zaradi transparenta z napisom »Jebote VAR«. Manjšinsko politično dogajanje na Koroškem ga še naprej zanima. Pisarna je zaradi pritožb Rudija Vouka znana po vsej Avstriji, pravi, in to ponavadi s pozitivno konotacijo in ne kot na Koroškem z negativno. O reformi dvojezičnega sodstva pravi, da je po njegovem mnenju zelo smiselna, saj bi se s tem povečalo področje sodišč, kjer se lahko uporablja slovenščina. Odvetniško delo ni dolgočasno, pravi Zenz. Veseli ga, da lahko osebam res pomagaš in delaš dobro, zaklučuje.