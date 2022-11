V soboto, 19. novembra, je Kapelška lista v gostišču Podobnik organizirala martinovanje. Ljudje so plesali, peli, veselo nazdravljali in igrali tombolo z dragocenimi in lepo pripravljenimi nagradami. Martinovanje pomeni praznovanje na dan sv. Martina, tj. 11. november, ki se v Sloveniji in na Hrvaškem praznuje predvsem kot praznik vina, saj je za ta čas značilno, da iz mošta nastane vino.

Franc Jožef Smrtnik, kapelški podžupan in frakcijski vodja Kapelške liste, je povedal, da martinovanje prirejajo že dvajset let. »Začeli smo z željo, da bi bili prezentni v javnosti, zato smo naredili martinovanje. Praznovanje na martinovo pri nas ni bila tradicija in smo potem rekli, naredimo nekaj, da bomo ta praznik, ko Martin iz mošta naredi vino, tudi tu praznovali – ker v Sloveniji je to zelo popularno, pri nas pa ni bilo,« je pojasnil Smrtnik. Martinovanje so v preteklosti prirejali v različnih krajih, v gostišču Podobnik, včasih tudi v gostilni Kovač na Obirskem, skratka kraj ni vedno isti. Pomembno je prijetno vzdušje in druženje. Letošnji večer so poleg plesne glasbe – glasbenega dueta Peti as, ki prihaja iz Slovenije in izvaja raznovrstno glasbo, popestrili tudi z možnostjo fotografiranja v photoboxu, tj. posebnem prostoru za fotografiranje, še posebej pa z dragocenimi nagradami tombole, ki je za mnoge obiskovalce zelo privlačna in radi sodelujejo.