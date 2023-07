Huda neurja so 17. in 18. julija pustošila po južnem Koroškem. Ogromno škode je nastalo v gozdovih, toča je razdejala polja, vrtove in avtomobile. Več oseb je bilo poškodovanih. Veter je odkril strehe, uničen je tudi stolp cerkve v Šmarkežu pri Sinči vasi. Tam smo srečali župnika Janeza Skuka (89) in mežnarico Elisabeth Haimburger (84). Nad nastalo škodo sta oba ostala brez besed.