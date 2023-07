Falstaff je znana avstrijska revija za gurmane in ljubitelje vina. Pred kratkim so lahko uporabniki na spletni strani Falstaffa dva tedna izbirali med mesarijami v Avstriji in na Koroškem ter glasovali za najboljšo. Za najboljšo koroško mesarijo so izbrali priljubljeno mesarijo družine Čebul iz Globasnice. Iskrene čestitke!