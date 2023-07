Farni svet v Šmihelu je minulo nedeljo priredil farni praznik in vabil na praznovanje v šotor na farovškem vrtu. Številni gostje so uživali v pristnem domačem ambientu.

Sončno vreme je v nedeljo, 2. julija, privabilo množico ljudi v Šmihel, saj je tamkajšnji farni svet tega dne vabil na tradicionalni farni praznik. Obeležili so ga s slovesno sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Slavko Thaler, sooblikovali pa so jo pevke in pevci MePZ Gorotan in otroci iz okolice. Sledilo je praznovanje v farovškem vrtu, v šotoru, ki so ga v Šmihel pripeljali gasilci iz Repelj in ga tam postavili skupaj z gasilci iz Šmihela. Gostje so uživali ob glasbi Tria Alpe in izvrstni kulinarični ponudbi domače mesarije Čebul ob pomoči številnih so­trudnic in sotrudnikov, ki se angažirajo v šmihelski fari. »Ta praznik organiziramo, ker se nam zdi važno, da ljudje iz naše fare pridejo skupaj, se poveselijo in doživijo lep dan,« nam je povedala podpredsednica farnega sveta v Šmihelu Silvia Mödritscher. ‘Višek’ letošnjega farnega praznika je bilo žrebanje številnih nagrad, darovi domačih podjetij, kmetov in umetnikov. Organizacijska ekipa farnega praznika se je letos prvič predstavila z novimi ‘birtihi’, na teh je videti ilustracijo šmihelske cerkve, ki je umetnina Vincenca Gotthardta.