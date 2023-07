Ob petju Cerkvenega zbora Železna Kapla in Mladinskega pevskega zbora Sweethearts je kakih 300 gostov praznovalo 30 let Gregorjevega doma za starostnike (koroška Karitas).

Kakih 300 gostov in 62 varovank in varovancev Gregorjevega doma je v četrtek, 6. julija, praznovalo rojstni dan ustanove za starostnike. Ob tej priložnosti so na vrtu pred leta 1888 postavljeno stavbo postavili že od daleč viden šotor. V njem je sveto mašo ob prisotnosti županje Elisabeth Lobnik in direktorja koroške Karitas Ernsta Sandriesserja s slovensko pesmijo popestril Cerkveni zbor Železna Kapla. Poleg cerkvenega zbora je nastopil tudi mladinski zbor Sweethearts pod vodstvom Paule Schein-Kontschitsch in Sonje Woschitz. Mnogo varovancev doma, za katere skrbi 59 sodelavcev, je namreč slovensko govorečih. O Gregorjevem domu je županja povedala, da je hiša »topel in srčen dom za številne ljudi, znan po kompetentni negi in oskrbi, pa tudi kot delodajalec zavzema pomembno mesto v občini in regiji«. V hiši je bil leta 1888 najprej hotel, nato porodnišnica in zdravstvena postaja, leta 1991 pa je kapelški župnik Poldej Zunder takratnemu direktorju koroške Karitas Viktorju Omelku predlagal, da naj v hiši uredijo dom za starostnike. Po dveh letih prenavljanja so Gregorjev dom spet odprli 1. julija 1993.