Kdo bi si mislil, da je že 10 let od tega, ko smo skupaj maturirali na Slovenski gimnaziji v Celovcu. V soboto, 8. julija 2023, smo se maturantke in maturanti letnika 2013 srečali v gostilni “Zum Heiligen Josef” v Celovcu. Nazdravili smo na bivše šolske čase in na prijateljstva, ki trajajo še do danes. Množična udeležba potrjuje enkratno skupnost obeh razredov in nepozabljive trenutke, ki smo jih na srečanju ponovno oživeli.

Zadnja vrsta z leve: Niko Boštjančič, Miha Filipič, Fabio Selovin, Luka Hribar, Samo Stern, Martin Ressman, Andi Smrtnik, Jan Vouk, Jakob Stadler, Valentina Gasser, Teresa Millonig, Marcella Slugovc, Kyan Paya

Sprenja vrsta z leve: Lejla Sandrieser, Veronika Hribernik, Agnes Körbler, Marsija Oblak, Manja Kampuš, Darja Kušej, Maria Ladinig, Mira Gregorič, Simone Meandzija, Silvana Gotthardt, Christian Igerc, Felizian Ibounig.

Spredaj: Mario Šimunović, Laura Schaap in Urška Čepin

Andi Smrtnik