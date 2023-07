Na Ludrantovi kmetiji družine Igerc v Podkraju pod Peco je krava Marianne 30. junija povrgla trojčke, bikca in dve telički. Vsi se počutijo dobro, pijejo veliko mleka in pridno rastejo.

Trojčki so pri kravah zelo velika redkost, verjetnost za tak vesel dogodek je komaj 0,007%. Prav to se je pred nedavnim zgodilo na Ludrantovi kmetiji družine Igerc v Podkraju pri Libučah. »Mislili smo, da bo krava imela le dva telička. Ob porodu smo bili potem precej presenečeni. Tretji teliček je bil že v zelo slabem stanju, a nam je uspelo, da je preživel,« pripoveduje kmet Hanzej Igerc (73). Porod ni trajal dolgo, zgodil se je brez živinozdravnika. Vsako leto na kmetiji zagleda luč sveta približno 20 telet. Ludrantovi proizvajajo mleko in so zadnji v Podkraju in v Libučah, ki ga prodajajo mlekarni. Na kmetiji imajo približno 55 goved in nekaj prašičev za lastno uporabo. Doma pomaga vsa družina, kmetijo medtem že vodi sin Martin (29), ki poleg kmetovanja hodi še v službo v tovarno Mahle v Šmihelu. »Delo na kmetiji me veseli, zato sem se odločil, da bom nadaljeval,« nam je povedal mladi kmet Martin.