V koledarju za leto 2024 nas bodo spremljali in navdihovali otroci, ki se zbirajo v šolskih in misijonskih centrih don Boskovih sester v Angoli. V teh središčih doživljajo otroci – več kot 7500 jih je – sprejetost, razigrane oratorijske trenutke, ure učenja in vzgoje ter lepoto duhovnega življenja. S temi bogatimi izkušnjami ter s svojim pridobljenim znanjem stopajo na pot odraščanja v samostojno življenje. Na tej poti jih s svojo molitvijo in z darovi podpiramo tudi mi. Fotografije je prispeval Karlheinz Fessl, ki je v Angolo odpotoval v letih 2016 in 2022. Naročite koledar na 0676 8772 3461, [email protected] ali na socialnih omrežjih (FB in IG: IniciativAngola). Na voljo pa je tudi v farovžu v Šentprimožu, v trgovini Weltladen, v pisarni IniciativAngola (Tarviserstraße 30, Celovec) ter v knjigarnah Mohorjeva in Haček v Celovcu.