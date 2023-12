V Celovcu sta se pomerili amaterski reprezentanci Avstrije in Slovenije (1:0). Leta 1990 in 1993 je SAK igral dvakrat proti Sloveniji – tedaj je bil celo Zlatko Zahovič del ekipe SAK.

Na celovškem stadionu sta se 26. novembra pomerili amaterski reprezentanci Avstrije in Slovenije (1:0). Do tekme je prišlo na osnovi Interreg projekta AUT/SLO – iniciator je bil Armin Somrak. Prihodnje leto naj bi sledil turnir z osmimi reprezentancami. Leta 2025 pa naj bi na evropskem prvenstvu nastopilo kar 32 ekip amaterskih reprezentanc. Za Avstrijo so izbrali iz vsake zvezne dežele po dva igralca, kar na Koroškem ni naletelo na aplavz, od 250 gledalcev je prišla večina gledalcev iz Slovenije. Skopi prispevek SAK pa je bil, da je generalni sekretar SAK Silvo Kumer na stadionu pozdravil gledalce v slovenskem jeziku, sicer je bilo vse nemško in angleško, in da je predsednik Marko Wieser imel možnost dve uri informirati podpredsednika NZS Dejana Germiča o delovanju SAK. Na tekmi je bil tudi predsednik »Europeade« Marko Loibnegger. Sakovci na stadionu so obujali spomine na leto 1990, ko je SAK igral proti Sloveniji v Dobrli vasi (2:4, trener tedaj Bojan Prašnikar), ter na leto 1993 v Pliberku (1:2), kapetan Slovenije je bil tedaj Zlatko Zahovič (Porto, Benfica, Partizan). Sodelovanje med SAK in NZS je bilo zelo tesno.

Aktualno pri SAK

Amaterski reprezentanci Avstrije in Slovenije, 26. 11. 2023

S 1. decembrom je Richard Huber nastopil uradno mesto kot trener SAK. Prvi koraki so formacija ekipe za vigredni del. Huber pripravlja tudi načrt za naslednja leta, korak za korakom želi strukturirati novo domačo ekipo. Huber: »Moj načrt je, da že danes načrtujemo SAK za leta 2026, 2027, 2028 … in da načrtno pripravimo mlade igralce SAK in igralce iz regije na novi SAK prihodnosti.«

Mladina SAK v Dravogradu

Podpredsednik NZS Germič s predstavniki SAK in KFV

V soboto, 2. decembra, igra SAK U13 na »19. Dvoranskem turnirju v Dravogradu«. Ekipo SAK vodita Samo Vidovič in Vid Paradiž.

Slovenska gimnazija je na deželnem šolskem prvenstvu »Sparkassen Schüllerliga« na dobri poti. Trener ekipe pod 12 let je trener SAK prof. Janko Smrečnik, ki pa v svojo ekipo ni vpkolical samo Sakovcev, temveč tudi nekaj Šmihelčanov ter nekaj igralcev iz drugih klubov. Prvenstvo poteka v 16 skupinah in treh jakostnih ligah. Slovenska gimnazija tekmuje v »poolu B«. Na gimnaziji trenirajo enkrat tedensko, ostalo pa pri klubih.