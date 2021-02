Katja Kupper-Wernig je tudi pri letošnjih občinskih volitvah glavna kandidatka Volilne skupnosti Šmarjeta. Želja po še enem mandatu je seveda tu, a cilj je vsekakor, obdržati enega. Na županskih volitvah pa bo nastopila, ko bo v penziji.

Šmarjeta v Rožu Od začetka leta 1999 sedi podjetnica Katja Kupper-Wernig v šmarješkem občinskem svetu. Nasledila je Huberta Ogrisa, ki je decembra 1998 oddal vodstvo in edini mandat šmarješke EL v mlajše roke. V vseh teh letih je Kupper-Wernig tudi ostala edina zastopnica Volilne skupnosti Šmarjeta (pred letom 2015 Enot­­na lista) v občinskem svetu.

»Seveda bi bilo zelo lepo, če bi dobili še drugi mandat, cilj pa je, da držimo en mandat. Samo tako imamo vpogled v to, kar se v občini dogaja in smo informirani. Hočemo se še naprej zavzemati za vidno dvojezičnost v občini. S tem, da sedi Volilna skupnost v občinskem svetu, pa je tudi tam slovenščina prisotna.«

Občina ima nekaj več kot 1.000 prebivalcev, občinski svet pa 14 mest. Socialdemokrati imajo absolutno večino v šmarješkem občinskem svetu: »Lahko diskutiraš zraven, na koncu pa lahko diktirajo, kaj se bo naredilo,« pravi Kupper-Wernig in dodaja: »Ko gre za korist občine, ponavadi vsi potegnemo za eno vrv, če pa imamo kakšne personalne diskusije, pa je stvar spet drugačna. Na splošno pa sodelovanje v občinskem svetu deluje.«

Z vidno dvojezičnostjo po oceni Kupper­Wernig v občini gre bolj slabo. Dvojezični krajevni napis so na podlagi memoranduma iz leta 2011 dobile samo Treblje. Starši lahko otroke v občinskem vrtcu prijavijo k posameznim uram slovenščine. Kupper-Wernig poudarja, da je v zadnjih letih bilo veliko rojstev in so zato celo pregradili šolo in vrtec.

Na županskih volitvah Kupper-Wernig letos ne bo nastopila, kot že vsa leta prej. Vsekakor pa glavna kandidatka Volilne skupnosti Šmarjeta ne izključuje nastopa v prihodnosti: »Zmeraj sem rekla, da bom, ko bom v penziji, nastopila tudi na županskih volitvah.«

Nadaljnji kandidati na listi Volilne skupnosti so Robert Tratnig, Samo Kupper, Pepi Michor, neodvisna kandidatka Katharina Tratnig, Stefanie Pegrin in Rozina Wernig. Kupper-Wernig večinoma pozna osebno in bo tudi letos kljub pandemiji obiskala mnogo gospodinjstev ob upoštevanju predpisov. »Osebni obiski so zelo važni.«