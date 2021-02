Čeprav ima SAK 10 točk zaostankaza vodečo ekipo, je cilj novega trenerja SAK prvo mesto. Na začetku bo treniral z ekipo štiri- do petkrat. Ekipa je kvalitetna, pravi Jolič.

Novi trener SAK je dolgolet-na legenda SAK Goran Jolič, ki je bil 13 let v klubu kot igralec in trener. Kako ocenjuje položaj in kakšni so njegovi pogledi na SAK po dveh letih in pol odmora?

1. Kako vam gre, kaj delate trenutno poklicno in kako je s korono v Sloveniji?

JOLIČ: Delam v Ljubljani v avtohiši ATLAS Company, kjer smo imeli zaradi korone tri mesece zaprto, ta teden smo spet odprli. Glede korone v Sloveniji ni nič drugače kot v Avstriji, počasi smo je več kot siti. Nogometno sem po odhodu od SAK napravil odmor, 30 let sem bil vseskozi na igrišču. Lani jeseni sem pri Rudarju v Velenju prevzel ekipo U17.

2. Ste bili na tekočem o nogometu na Koroškem in SAK?

Bil sem ves čas v kontaktu z nekaterimi igralci, pa tudi s predsednikom. Večino igralcev SAK dobro poznam, ekipa je po kakovosti za vrh koroške lige. Škoda se mi zdi, da je odšel napadalec Alen Ploj v slovensko II. ligo, tu je Ploj sam po moji oceni napravil veliko napako.

3. Kakšne informacije ima SAK glede starta prvenstva?

Kakor smo zvedeli, naj bi se prvenstvo začelo za veliko noč, toda to so seveda še nepotrjene informacije, vse se lahko spremeni.

4. Koliko časa je minimalno potrebno, da bo ekipa pripravljena, kar velja za vse klube?

Minimalno je potrebno vsaj pet tednov, v katerih bomo trenirali štiri- do petkrat tedensko. V naslednjih dneh bodo igralci dobili tudi individualni program in bodo sami doma začeli s fizičnimi pripravami.

5. Kaj je vaš osebni cilj s SAKom vigredi?

Moj osebni cilj je vedno vrh, se pravi prvo mesto. Vem, da je SAK letos 10 točk za prvim mestom, toda SAK še igra dvakrat proti prvemu, to je SK Treibach, po dveh zmagah smo potem samo še štiri točke za njimi – in potem je vse spet mogoče.

6. Po dveh letih odmora ste bili v vlogi opazovalca in ste imeli čas za analize. Se je nogomet spremenil?

Nogomet se v veliki hitrosti spreminja, brez dobre fizične pripravljenosti in optimalne taktične igre uspeh ni več mogoč.

7. Koga si želite v trenerskem timu, kdo ti bo pomagal?

Če, potem mora to biti nekdo, ki me resno dopolnjuje. Trenutno je Simon Sadnek v dvojni vlogi, trener vratarjev in co-trener. Glede trenerskega štaba se bom v naslednjih dneh konkretnejše domenil z vodstvom, ki o tem že razmišlja.