Aktivni politiki stojijo v ospredju. Vsa pozornost velja njihovim nastopom in izjavam. Le malo pa vemo, kako politično delo doživljajo njihovi partnerji. Povprašali smo dve osebi, katerih vsakdan je v veliki meri odvisen od političnega dogajanja v deželi. Regina Smrtnik: »Moža rada podpiram, ker vidim, da mu je politična aktivnost v veselje.«

Regina Smrtnik: Prihajam iz velike družine z desetimi otroki, kjer se je pogosto govorilo o narodni in občinski politiki, kar me je vedno zanimalo, ko sem spoznala Franca-Jožefa pa še bolj. Politična aktivnost je v Smtnikovi družini že dolga tradicija. Politika, šport in kultura so vedno bili tudi del naše ožje družine. Zato pomagamo vsi člani, če imamo ples ali pa kako stojnico.

V družini vedno govorite o politiki?

Kadar delamo na polju, raje zapojemo. Tudi kadar kaj pri­pravljamo za cerkev, ne govorimo o politiki, takrat imamo druge teme. Vidim, da je za obstoj slovenščine zelo pomembno, da še imamo slovenske maše. Na Obirskem imamo samo slovensko mašo, v Železni Kapli pa dvojezično in slovensko. Pomembna je tudi kultura. Zelo radi pojemo in tudi s pesmijo lahko prepričaš soseda, da »ne grizeš«.

Je politična aktivnost pomembna za obstoj jezika?

Ja, v času volitev je slovenščina bolj prisotna. Tudi druge stranke volilce nagovarjajo po slovensko.

Kako doživljate letošnji volilni boj?

Vzdušje je pozitivno, vključujejo se tudi nemško govoreči. Letos je čisto poseben volilni boj. Prej je bilo več stika z ljudmi, več se je diskutiralo. Letos pa je to za vse stranke drugače, precej napeto. Občani se s svojimi željami včasih obrnejo tudi name, potem to povem možu in on poišče stike. Moža rada podpiram, ker vidim, da mu je politična aktivnost v veselje.