Prispevek o mladih, ki so se odločili za kandidaturo na letošnjih občinskih volitvah.

Theresia Ressmann

Kdo si? Ime mi je Theresia Ressmann in živim v Ledincah.

Starost? 24 let

Poklic/kaj delaš? Sem ljudskošolska učiteljica.

Motivacija za kandidaturo? Važno se mi zdi, da smo tudi mi mladi aktivni in se zavzemamo za stvari, ki so nam pomembne, saj tako lahko sooblikujemo in dajemo pobude za bodoče življenje v naši občini. Poleg tega mi pa ležita pri srcu še posebno dvo- in večjezično šolstvo ter kulturno delo.

Zakaj kandidiraš za EL Bekštanj? Kandidiram za Enotno listo Bekštanj, ker se zavzema za živo in vidno dvo- in večjezičnost v naši občini. Na žalost se je tudi v zadnjem času spet pokazalo, da je ravno na tem področju treba še veliko spremeniti in je posebno na ravni vidne dvojezičnosti treba še veliko narediti za izboljšanje položaja.

Michael Drug

Kdo si? Ime mi je Michael Drug.

Starost? 28 let

Poklic/kaj delaš? Gozdar.

Motivacija za kandidaturo? Važno mi je, da se upošteva tudi na videz majhne stvari, ki samo na prvi pogled niso tako pomembne. Naša stranka gleda tudi na potrebe kmetov, tudi jaz imam majhno kmetijo. Važno bi bilo, da bi ceste na gorah in nasploh infrastrukturo zboljšali. Mislim tudi, da moramo poživiti center občine in poskrbeti za stalni prostor, kjer bi kmetje lahko direktno prodajali svoje pridelke.

Tvoje geslo? Do uspeha vedno je težavno priti, a zanj se vredno je truditi.

Zakaj kandidiraš za LNS? Sicer je bolj kratka lista, a zelo raznolika, na njej so ljudje z različnimi poklici in interesi. Z njihovimi različnimi izkušnjami pa lahko tudi za našo občino naredimo kaj dobrega. Pomembno mi je tudi, da skrbimo za dvojezičnost. Na vsak način se nameravam zavzemati predvsem za kmete.

Johanna Klančnik

Kdo si? Ime mi je Johanna Klančnik in živim v Nonči vasi.

Starost? 19 let

Poklic/kaj delaš? Po zaključeni maturi na Slovenski gimnaziji leta 2019 sem začela študij poslovne ekonomike (BWL) v Celovcu.

Motivacija za kandidaturo? Kandidiram na 7. mestu za Enotno listo, ker sem mnenja da tudi mladina potrebuje glas v občinskem svetu. Mislim, da mladina potrebuje zastopnico ali zastopnika, ki je res na isti starostni raven kot mladina sama. Na drugi strani mi je pa tudi všeč, da se lahko marsikaj naučim od starejših kolegov in kolegic, ki ži leta dolgo kandidirajo za EL Pliberk.

Geslo? Nikoli se ne izučiš.

Zakaj kandidiraš za Enotno listo Pliberk? Kandidiram za Enotno listo, ker sta mi Pliberk in dvojezičnost zelo pri srcu. V roki mladincev leži prihodnost in pomembno mi je, da se kot stranka odzivamo na težave in prošnje mladincev in seveda tudi starejše generacije.

Anja Orasche

Kdo si? Ime mi Anja Orasche, živim v Železni Kapli.

Starost: 23 let

Poklic/kaj delaš? Trgovka.

Motivacija za kandidaturo? Kultura, narod in dvojezičnost, vse to mi je zelo važno. Najbolj pri srcu mi je pa petje in igranje v gledališču. V Železni Kapli imamo veliko društev in organizacij za kulturo in tudi za šport. Vsak naj ve, da se lahko pridruži. Kandidiram na 6. mestu.

Tvoje geslo? Mladina naj sooblikuje prihodnost.

Zakaj kandidiraš za Kapelško listo? Moj oče kandidira že približno 20 let za Enotno listo v Železni Kapli in imam občutek, da je to zame najboljša politična stranka.