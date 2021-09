Dostop do zdravilne vode je spet varen. Lani je gora sv. Heme na televizijskem izboru »9 Plätze 9 Schätze« tekmovala za najlepši kraj Avstrije in bila izvoljena na tretje mesto. Rozalski vodi pripisujejo zdravilne učinke, voda je pitna, to kontrolira občina.

Ta torek je globaški župan Bernard Sadovnik vabil na uradno otvoritev Rozalske votline na Hemi. Od leta 2014 votlina in kapelica zaradi nevarnosti padajočega kamenja nista bili več dostopni.

Sicer so bila sanacijska dela pri Rozalski votlini končana že lani septembra, dostop do kapelice in vode je bil spet varen. Zaradi pandemije pa je bila uradna otvoritev šele ta torek. Leta 2014 je morala globaška občina dostop do votline zaradi padajočega kamenja prepovedati. Tedaj so stroške za sanacijo in gradbena dela ocenili na okoli 100.000 evrov, nazadnje pa je vse skupaj stalo 250.000 evrov.

Združenje turistične regije ob Klopinjskem jezeru je izdelalo posebno steklenico za rozalsko vodo

Veliko ljudi in organizacij je bilo vključenih pri zbiranju teh sredstev. Domačini, med njimi Josef Schein, Manfred Greiner in Stefan Breznik, so začeli s posebnimi pobudami. Pliberški gostilničar Breznik je iz rozalske vode varil »Hemma-pivo«, pek Manfred Geiner je pomagal s prodajo štručk »Hemmaweckerl«, številna druga podjetja in okoliška društva so darovala, tako so domačini sami za ta projekt prispevali skupno 43.300 evrov. Geopark Karavanke (poslovodja Gerald Hartmann, predsednik Gerhard Visotschnig) je v sklopu evropskega projekta »Horizon 2020« prispeval 70.000 evrov, 71.500 evrov je prišlo iz sredstev projekta »Leader«, veliko sta prispevala dežela Koroška in Združenje turistične regije ob Klopinjskem jezeru.

Zame je bilo pomembno, da bo ta kraj ostal odprt in dostopen za vsakogar, in to brezplačno. Bernard Sadovnik

Župan Bernard Sadovnik se je ob otvoritvi zahvalil vsem akterjem, posebej pa posestniku na Hemi Josefu Scheinu in globaškim bokvarjem, slednji so poskrbeli, da je bila rozalska voda dostopna tudi po zaprtju votline. Za Bernarda Sadovnika ima odprtje izreden pomen: »Ko sem leta 2015 kandidiral za župana, sem pred volitvami prosil sveto Rozalijo za pomoč. Ob tem sem ji dal obljubo, da bom kot izvoljen župan poskrbel za to, da bo rozalska votlina spet dostopna. Ta obljuba me je spremljala skozi ves prvi mandat, ker se je vse tako vleklo in je vedno več stalo. Tem bolj me veseli, da je to s pomočjo partnerjev iz regije uspelo.«

Številni gostje na uradni otvoritvi Rozalske votline po sananciji, med njimi tudi arhelog Franz Glaser in pek Manfred Greiner, ki je s prodajo štručk »Hemmaweckerl« zbiral darove za sanacijo.

Bili so pa tudi težki trenutki, meni Sadovnik: »Osebno me je malo razočaralo – tudi ker je Rozalija tisočem ljudem pomagala – da bomo s komitejem za zbiranje darov hitro zbrali dovolj denarja, kar pa na žalost ni bilo tako enostavno. Na koncu pa je pomagal vsak evro.« Sadovnik je vesel tudi dejstva, da danes »v regiji ni več tistih ideoloških, strankarskih ali drugih razlik, ki morda bremenijo takšne projekte.«

162 takih žebljev so delavci podjetja Felbermayr pod najtežjimi pogoji zabili v skalo, ti držijo v celoti 1209 m2 dvojne pocinkane mreže, ki preprečuje padanje kamenja.

Na otvoritev sta prišla tudi deželna svetnika Daniel Fellner in Sebastian Schuschnig. Za Fellnerja je gora sv. Heme »zaklad, ki ga je treba gojiti in ohraniti«. Za Sebastiana Schuschniga, ki je kot deželni svetnik med drugim pristojen tudi za turizem, je Hema v regiji tudi pomembna turistična ponudba izven glavne sezone, npr. jeseni: »Gostom je treba ponuditi doživetja, samo s kolesarjenjem in pohodništvom ne bomo nagovorili dovolj ljudi. Tudi zaradi tega smo radi podprli projekt na Hemi.« Dejstvo je, da je Hema postala priljubljena izletniška točka, o tem priča tudi polno parkirišče z registracijami iz več držav.