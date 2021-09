Čeprav je SAK imel več od igre in tudi več priložnosti, je tekma proti Globasnici bila do zadnjega trenutka napeta. Šele v streljanju enajstmetrovk je jasen favorit SAK odločil dvoboj zase in se uvrstil v četrtfinale koroškega pokala.

V torek, 7. 9. 2021, je okoli 200 gledalk in gledalcev videlo tekmo osmine finala koroškega pokala. Med gledalci je bil tudi predsednik koroške nogometne zveze Klaus Mitterdorfer, ki je daroval žogo domačemu društvu iz Globasnice. Do dobrih priložnosti SAK v prvih minutah igre ni prišel, saj so se kopičile napake v podajah.

Nekaj vtisov s tekme.

V dvajseti minuti je Darijo Biščan izkoristil eno prvih priložnosti tekme. Le nekaj minut za tem je SAK imel kar dve obetavni priložnosti, ki ju je vratar Globasnice Thomas Greiner sijajno ubranil. V naslednjih minutah se je uresničila nogometna modrost: »Kdor ne da, dobi!« V 29. minuti igre je Fabijan-Rio Igerc s silovitim udarcem izven kazenskega prostora poskrbel za izenačenje. Razvila se je izenačena tekma, v kateri je SAK imel več priložnosti, a tudi Globasnica si je priigrala možnosti, ki bi lahko odločile tekmo.

Do konca tekme pa je rezultat ostal nespremenjen, tako je odločitev padla šele pri streljanju enajstmetrovk. SAK je ostal hladnokrven in izkoristil vse svoje enajstmetrovke. Na drugi strani pa je Globasnica zapravila po obetavnem začetku Andreja Rebernika kar dve enajstmetrovki zapored. SAK je s tem napredoval v četrtfinale koroškega pokala, v katerem se bodo 19. 4. 2022 borili za uvrstitev v polfinale proti ekipi SV Rothenthurn, ki jo trenira Marjan Florjančič.

Patrik Laussegger:

Vedeli smo, da moramo v tekmi držati visok tempo. To nam je samo delno uspelo. Mislim, da smo kljub temu v prvem polčasu imeli dobre priložnosti. Ampak v bistvu je to bila zaslužena »točka« za Globasnico.

Fabijan-Rio Igerc:

Bil sem precej emocionalen, saj je bil to moj mladinski klub. Ko sem dal gol, sem si mislil, da to ni resnično. Če imaš Darjana Aleksića in Patricka Lauseggerja kot nasprotnika, potem vsak ve, da ni enostavno zadeti gol.