Letos se bomo na tradicionalni spominski pohod po poteh kapelških herojev – partizanov odpravili 12. septembra. Izhodišče pohoda bo v Lobniku ob 8.00, med pohodom bodo obiskovalci deležni umetniških intervencij na domačijah, zaključek prireditve pa bo ob 17.30 pri Peršmanu.

Pozdravne besede bo spregovoril deželni glavar Peter Kaiser, sodelovali bodo Brigitte Entner, Praprotnice, Lena Kolter in Alma Portič, Samo Schön, zbor celovških študentk in študentov idr.

Ob poti bo v okviru projekta CarinthiJA2020 na ogled umet-niška inštalacija Tanje Prušnik. Umetnica je inštalacijo na prostem poimenovala 1920.2020 Erinnerungsschleife/ Po poteh spominov »Utopia gnp2«. Ta postavitev bo pohod-nike spremljala kar devet kilometrov poti. Sestoji iz poslikanih in popisanih folij, ki so dolge približno 300 metrov.

Tanja Prušnik: Pomembno je, da je naša preteklost vidna. Knjigo Gamsi na plazu je moj stari oče Karel Prušnik Gašper napisal na roko, pozneje je bil ta zapis natipkan, še pozneje tudi digitalno obdelan, zdaj pa sem skupaj z mlado generacijo študentov naredila novo intervencijo tako, da smo to besedilo spet pretvorili v »svoj« rokopis. Besedilo je transkribirano v obeh jezikih mojega starega očeta.

Organizatorji udeležence pohoda oz. obiskovalce razstave prosijo, da se prijavijo na e-naslov donamickovska.officeprusnik@gmail.com in da upoštevajo pravila PCT. Organizirani so prevozi od in do označenega parkirišča v Železni Kapli. Med prevozom in med intervencijami na domačijah je obvezno nošenje mask.

Vabijo vas: Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora, SPD Zarja in SPD Valentin Polanšek.