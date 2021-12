Zaprtje države zaostruje stiske ljudi, bodisi finančne bodisi psihične. Koroška Caritas, ki je letos praznovala 100-letnico delovanja, pomaga z nujnimi službami, svetovanjem in spremljanjem. Storitve koroške Caritas so v veliki meri odvisne tudi od naše pripravljenosti za pomoč sočloveku.

Pandemija korone je na različne načine poslabšala življenjske razmere ljudi, okrepila eksistenčne tesnobe in strahove pred prihodnostjo. Preobremenjenost ter psihološke in finančne posledice so se v velikih delih družbe pojavile zaradi socialne izolacije in osamljenosti.

Po študiji EU-SILC je 97.000 ljudi ali 18 odstotkov prebivalcev in prebivalk Koroške ogroženih zaradi revščine ali izključenosti. V času korona krize se je na dobrodelno organizacijo obrnilo veliko ljudi, ki nikoli niso mislili, da bodo kdaj potrebovali pomoč Caritas. Od 2.428 prošenj za pomoč samo letos do 30. septembra je 1.160 – skoraj polovica – novih prošenj. Tretjina od 2.428 vlog se nanaša na enočlanska gospodinjstva. Prvič za podporo prosi več moških kot žensk, kar za ravnatelja koroške Caritas Ernsta Sandriesserja poudarja resnost situacije, saj »moški kasneje iščejo pomoč, ko si dejansko ne vedo več pomagati.«

Storitve koroške Caritas

Socialna svetovalnica klientom Caritas poleg finančne pomoči nudi pakete oblačil, ki jih lahko prevzamete po vnaprejšnjem dogovoru. Trenutno zaprta prodajalna rabljenih oblačil v Celovcu ob upoštevanju 2G pravila še naprej sprejema darove na naslovu Adolf-Kolping-Gasse 6. Večina storitev koroške Caritas je trenutno zaradi zaprtja države dostopna po spletu in preko telefona, in sicer na telefonski številki 0463/55 5 60-21000.

Razdelilnica živil »LEA«, ki je na naslovu Kaufmanngasse 6 v Celovcu, po predhodnem dogovoru pet dni na teden ljudem v stiski pomaga z živilskimi paketi. Obratovalni čas je od ponedeljka do četrtka, v petek »LEA« ne deluje, zato pa v soboto. Za izdajo živilskega paketa je potrebno poklicati na telefonsko številko 0463/55 5 60-37.

Pandemija je zaostrila tudi situacijo vseh, ki se spopadajo z boleznimi zasvojenosti. Njim je namenjena posebna svetovalnica, druga pa spet moškim v težavah. Storitve psihološke stroke so brezplačno na voljo družinam, vsi v stiski pa lahko še naprej pokličejo na telefon za duševno oskrbo (Telefonseelsorge) na brezplačno telefonsko številko 142, ki je dosegljiva 24 ur na dan. Če vas muči občutek osamljenosti in bi radi s kom samo pokramljali, pa med 12. in 20. uro s klicem na številko 05 1776 100 dosežete Kramljalnico (Plaudernetz).

Brezdomcem, dvojno ogroženim zaradi pandemije in nizkih temperatur, so odprta vrata dnevnega centra v Eggerjevem domu (Eggerheim). Spanec na toplem in suhem pa lahko poiščejo naslovu Kaufmanngasse 6, kjer je zasilno zavetišče. Tako Eggerjev dom kot tudi zasilno zavetišče dosežete s klicem na 0463/55 5 60-37. Poleg tega pozimi deluje tudi Telefon proti mrazu, na katerem je socialne službe Caritas mogoče opozoriti na brezdomce, ki prenočujejo na prostem. Telefon proti mrazu dosežete na 0463/39 60 60, in sicer med 18. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Zahrbtnost revščine in potrebnost darovanja

Caritas se želi še naprej boriti proti obstoječi revščini in z našo in vašo pomočjo preprečiti novo revščino. Revščina pomeni tudi, da ni denarja za vstopnice za kino, prehrano in šolske izlete ali če je nenadoma težko plačevati račune, ne morete povabiti prijateljev na večerjo, ker dohodek ne zadostuje niti za hrano zase in za družino. Revščina je zahrbtna, ker pogosto ni takoj očitna, vendar še vedno socialno izključuje prizadete ljudi in ima daljnosežne učinke na življenjsko stvarnost. Ravnatelj Caritas Sandriesser zato nujno prosi prebivalstvo za pomoč. »Potrebujemo vašo solidarnost v našem socialnem svetovanju in socialni pomoči, kjer svetovanje in konkretna pomoč ljudem dajeta upanje. Po-trebujemo jih, da lahko plačamo subvencije za hrano, stanovanje in ogrevanje ljudem v stiski!«

Ljudje v izrednih razmerah prejmejo 30 evrov subvencije za ogrevanje ali energijsko svetovanje. S 40 evri lahko družini podarite poln nakupovalni voziček.

Koroška Caritas prosi za nakazila na Koroški donatorski račun pri Kärntner Sparkasse. IBAN: AT40 2070 6000 0000 5587. Namen: Pomoč v deželi. Na spletu lahko o kampanji pomoči v deželi več izveste na spletni strani www.caritas-kaernten.at/inlandshilfe