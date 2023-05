Misijonska družba v Avstriji (MIVA) želi s kolesi prispevati k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev ljudi v Afriki. Predvsem mali kmetje s kolesi svoje pridelke lažje spravijo do tržnice, pogosto pa je kolo tudi edino prevozno sredstvo za prevoz bolnika do zdravnika. Eno kolo stane 135 evrov, s to skromno vsoto lahko mnogim veliko pomagamo. Misijonska družba se s pozivom obrača na župnije, šolske razrede, a tudi na radodarne posameznike. Darove lahko nakažete Slovenski misijonski pisarni na Dušnopastirskem uradu ali jih oddate svojemu župniku.

IBAN: AT103910000000056747, BIC: VSGKAT2K, Geslo: »MIVA-KOLESA«