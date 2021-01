Že tri polne majhne tovornjake z darovi iz okolice Pliberka in Slovenije je Pliberčan Erih Berlič zapeljal v območje katastrofe na Hrvaško. Skupno s pomočniki se je odločil, da bodo pomagali neposredno in darove dostavili prav do ljudi. Prejemniki so zelo hvaležni in še prosijo za pomoč. Pobuda Eriha Berliča se bo pa vsekakor nadaljevala.

Pliberk Kar nekaj konvojev pomoči z darovi iz Avstrije se je v zadnjih dneh napotilo na Hrvaško, kjer je mnogo ljudi zaradi potresa ostalo brez strehe nad glavo, v mnogih primerih pa manjkajo tudi osnovne preživninske potrebščine.

Ena od teh pobud je bila akcija Eriha Berliča, ki je v Pliberku sprožil zbirko za žrtve potresa na Hrvaškem. Darove – živila, higienske potrebščine, svetilke in celo pralne stroje ter zmrzovalnik – zbira na slovenski in avstrijski strani koroške. V Pliberku je zbiralna točka garaža zdravnika dr. Poganitscha, ki daje prostor za skladiščenje brezplačno na razpolago.

Darovi v vrednosti 30.000 €

Že tri majhne tovornjake so tako s pomočniki napolnili z darovi in jih zapeljali na območje katastrofe, v okolico Petrinj in Gline. Darove, ki v skupni vrednosti presegajo vrednost okoli 30.000 evrov, so še v Pliberku porazdelili in zapakirali v enakovredne pakete, tako da jih lahko na licu mesta razdelijo in dajo ljudem direktno v roke. Za ta neposreden način so se odločili zaradi tega, ker po oceni gospoda Berliča centralna porazdelitev darov ni tako učinkovita.

Poškodovane hiše niso varne za bivanje, številni so izgubili streho nad glavo

REgi in EL Pliberk podprli akcijo

Poleg številnih posameznih darovalcev iz pliberške okolice in Slovenije je pomagala tudi lokalna politika. Kot prvi so akcijo podprli bistriški podžupan Vladimir Smrtnik in predstavniki Regionalne liste Bistrica, pliberška Enotna lista in mestni svetnik Marko Trampusch pa sta na pobudo Marije Toljić sprožila zbiralno akcijo v Zadrugi Pliberk, kjer je lahko vsaka stranka v voziček položila majhen dar.

Kati Kert in Vladimir Smrtnik (REgi), Daniel Thaler (EL Pliberk)

Akcija se nadaljuje

Z naslednjim malim tovornjakom z darovi za Hrvaško se bodo iz Pliberka odpeljali 23. januarja zjutraj. Svoje darove lahko do srede, 20. januarja, oddate na naslovu Bahnhofstraße 3. Potrebujejo gumijaste škornje, živila in higienske potrebščine, posteljnino, hladilnike in zmrzovalnike. V primeru večjih darov ali vprašanj prosijo, da pokličete gospoda Berliča. Kontakt: +38640412831