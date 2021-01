S pomlajeno ekipo bo pri občinskih volitvah nastopila Gospodarska lista Škocjan (Wirtschaftsliste St. Kanzian).

Na prvem mestu bo kandidiral 23-letni kmet in trgovski zastopnik Marco Hobel iz Spodnjih Vinar. Na drugem mestu je Christijan Urak, na tretjem pa Andreja Škof. Njej sledijo Elena Rutar, Matej Kežar, Nadja Mochar-Marko, Miro Wakounig in Sonja Kert-Wakounig. Glavni kandidat in kandidat za župana v Škocjanu Marco Hobel, ki je poleg kmetovanja tudi navdušen pevec MoPZ Vinko Poljanec in član skupine »Die jungen Jauntaler Schuhplattler«, želi sooblikovati občino Škocjan. »Stvari se ne izboljšajo, če samo jamraš. Zato sem se odločil, da bom šel v politiko in poskusil pozitivno spremeniti položaj za mladino in starejše ljudi v občini.« Njegova srčna želja je, da se bo občina še bolj posvetila občankam in občanom in ne samo turizmu. Kot programski točki navaja odprt dostop do jezer za vse občane ter spremembo odpiralnih časov na občinskem uradu, da bodo svoje opravke na občini lahko urejali tudi tisti, ki med tednom dalj časa delajo.