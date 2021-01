Šentprimož Kdor 3. januraja ni imel časa, da bi prisluhnil novoletnemu koncertu SPD Danica, lahko to še nadoknadi na strani društva na youtubu, več kot 2000 ljudi si ga je že ogledalo. Prikazano je bilo bogato delovanje društva, prireditev je moderiral predsednik Samo Wakounig. Nastopili so člani mešanega pevskega zbora Danica, otroški zbor, Korenine Danice, mladinski zbor ter Kežarjevi vnuki. Velik projekt za društvenike letos je bila prenova in dogradnja Kulturnega doma, ki je leta 2020 imel že 40-letnico odprtja.

Nepričakovano so morali prenoviti ostrešje in streho nad dvorano