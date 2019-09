Celovec/ Nova Gorica Med 22. in 23. avgustom je v Dijaškem domu Nova Gorica potekal že 50. jubilejni seminar za vzgojitelje dijaških domov v Sloveniji in zamejstvu, ki ga vsako leto organizira Skupnost dijaških domov RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Osrednja tema letošnjega seminarja je bila »Petdeset let – se povezujemo, sodelujemo, se učimo, rastemo in zorimo …« Udeležili so se ga predstavniki petih domov, in sicer gostitelji iz Dijaškega doma Nova Gorica, Dijaškega doma Simona Gregorčiča Gorica, Dijaškega doma Srečka Kosovela Trst, Zavoda svete Družine iz Gorice, kakor tudi vzgojitelji iz Mladinskega doma Celovec z ravnateljem Jožetom Blajsom na čelu.

V uvodnem delu so udeležence pozdravili predsednik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj, predstavnik Ministrstva za izobraževanje Roman Gruden, Robert Kojc z Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, svetovalka za dijaške domove Olga Jazbinšek in predsednik Skupnosti dijaških domov in ravnatelj dijaškega doma Nova Gorica Dragan Kojič. S pevskimi utrinki so program popestrile dijakinje dijaškega doma Simon Gregorčič iz Gorice. Posebno priznanje je prejel Jože Blajs, ki se je v funkciji ravnatelja Mladinskega doma zadnjikrat udeležil tega srečanja in je za to priložnost pripravil tudi prezentacijo »Sprehod skozi skupna doživetja«.

Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z dijaškimi domovi za letošnji seminar oblikoval še posebej zanimiv nabor predavateljev in vsebin. Cilj seminarja je v prvi vrsti nadgrajevanje ter spoznavanje novih pedagoških in izobraževalnih metod, kot drugo pa ohranjanje in nadgrajevanje stikov, izmenjava izkušenj in dobrih praks ter seveda druženje.

Predavatelji so na zanimiv način, strokovno in hkrati dovolj poljudno ter z veliko primeri iz prakse prikazali, kako postavljati meje v odnosu s starši, kako postati učeča se skupnost, kako se spopasti z nekemičnimi oblikami odvisnosti ter kako čustveno opismenjevati otroke in mladino.Večer se je zaključil z neformalnim druženjem ob glasbi, plesu, petju in pripovedovanju zanimivih prigod iz preteklih seminarjev, ki ga je pripravil Sten Vilar.

Naslednji dan je sledila strokovna ekskurzija v park miru na Sabotin, kjer so udeleženci spoznavali naravno in kulturno dediščino te zanimive izletniške točke. Ne samo da Sabotin slovi po svoji lepoti, zanimiv je tudi zaradi svoje edinstvene flore in favne ter seveda bogate zgodovine. Udeleženci so se sprehodili po številnih vojaških rovih in kavernah, ki so jih v živo skalo vklesali italijanski in avstoogrski vojaki, ki so se borili na Soški fronti. Po izredno zanimivem ogledu je v bivši sabotinski karavli sledilo kosilo.

Vsi prisotni na srečanju so prepričani, da so takšne priložnosti, ko se lahko srečajo in pogovorijo, neprecenljive in jih je vsekakor vredno izkoristiti.