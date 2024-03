Zadaj z leve: Eva Kogelnik, Amina Blekić, Kerim Hodžić, Philip Rogi; spredaj z leve: Zala Moschitz, Tobias Mistelbauer in Sara Polzer Manjkata: Emanuel Stern in Natalja Sadolschek

Minuli četrtek, 14. marca, je graški študentski klub vabil na redni občni zbor. Za novega predsednika je bil izvoljen 27-letni Kerim Hodžić, ki študira v četrtem semestru za bolničarja. Povedal nam je, da se zaveda odgovornosti te funkcije in jo bo skušal opravljati po najboljši vesti. Povedali so nam, da želijo dosledno ob četrtkih prirejati klubske večere z raznolikim programom, ob torkih pa bodo zborovske vaje. Zagnan odbor bo v naslednjih sejah sestavil program za letošnjo 50. obletnico kluba in tudi za študentsko stalnico »Slovenski dnevi«. Vsekakor želijo sodelovati tudi z drugimi študentskimi klubi. Na prvem klubskem večeru, ki bo v četrtek, 21. marca, pa bodo barvali pirhe.

Novoizvoljeni odbor KSŠŠG:

Predsednik: Kerim Hodžić

Podpredsednica: Amina Blekić

Tajnica: Eva Kogelnik

Namestnik tajnice: Emanuel Stern

Blagajničar: Tobias Matej Mistelbauer

Namestnik blagajničarke: Philip Rogi

Razširjeni odbor: Sara Polzer, Zala Moschitz, Natalja Sadolscheku