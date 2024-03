4. marca 2024 so se osmošolke in osmošolci Slovenske gimnazije v spremstvu profesorjev Nika Ottowitza in Christiana Uraka že sedemindvajsetič udeležili naravoslovne ekskurzije v Slovenijo. Prva postaja je bila v Brinju pri Ljubljani, kjer so Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, raziskovalni reaktor in ionski pospeševalnik. Predavanje o elektriki iz jedrske energije je bilo zelo zanimivo in kratkočasno, približalo nam je osnove jedrske tehnologije. Predavatelj mag. Marjan Tkavc nas je navdušil z napetimi eksperimenti s področja radio­aktivnosti in nam tako približal svet v malem – mikrokozmos. Čudovito pripravljena interaktivna razstava je še poglobila pridobljene informacije, v komandni sobi raziskovalnega reaktorja TRIGA (Training – Research – Isotopes – General Atomic) pa smo v živo spoznali princip delovanja takega reaktorja in različne možnosti uporabe radioaktivnih izotopov. Obisk reaktorskega centra je velika obogatitev naravoslovnega pouka na naši šoli. Po tem prvem delu ekskurzije se nam je pridružil gospod Janez Hromc, bivši ravnatelj Osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani in dolgoletni prijatelj Slovenske gimnazije. Pred dvajsetimi leti smo v skupnem projektu obhajali 250. obletnico rojstva Jurija Vege, od tedaj naprej pa nas gospod Hromc vsako leto na zelo prijeten način vodi po svoji domači občini in nam jo predstavlja iz različnih zornih kotov. Posebna zanimivost je rojstna hiša slavnega matematika Jurija Vege (1754–1802). V Zagorici pri Dolskem smo si ogledali lepo urejeno spominsko sobo, hišni gospodar Jože Pokovec pa nam je pripovedoval o Vegovem življenju. Posebno nas je počastilo srečanje z županom občine Dol pri Ljubljani. Gospod Željko Savič nas je zelo simpatično sprejel na čudovito obnovljenem občinskem uradu in nam predstavil kraj srečanja na lepo urejenem zemljišču z raznovrstnimi težišči: čebelarstvo, vrtnarstvo, kultura, kulinarika. Učili smo se v lepem okolju na zadnji skupni celodnevni ekskurziji pred maturo.