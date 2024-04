Klub slovenskih študentk* in študetov* na Koroškem, IniciativAngola in celovški Zeleni so minuli teden vabili v prostore SMO kluba na izmenjavo oblačil. Nenošena oblačila so ljudje prinašali in si nato poiskali nove, ki jih drugi ne potrebujejo več. Klubski prostori so se spremenili v pravo trgovino in za goste pričarali celo garderobo z zavesami.