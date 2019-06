Moskva »Breaking down Barriers,« je geslo mednarodne konference v Moskvi, na kateri so sodelovali študenti iz Rusije in desetih držav Evropske unije. Organizirala sta jo Dominik Urak iz Nagelč in Igor Mitschka, ki oba študirata v ruskem glavnem mestu. »Rekla sva si, da je treba izboljšati odnose med Evropsko unijo in Rusijo,« pravi Urak. »Prevladujejo obojestransko nezaupanje in predsodki. Rusi pravijo, da je v Evropski uniji vse preveč liberalno in da je preveč migrantov, če bi pa dobili možnost in delo, bi pa vsak mlad Rus takoj šel v EU.«

V mešanih skupinah je 80 študentov že mesec pred konferenco škušalo skupaj reševati naloge tako imenovane business cases. »Gre za konkretna vprašanja avstrijskih podjetij, na podlagi katerih so študentje videli, da lahko brez kakih predsodkov skupaj delaš in dosežeš dobre rezultate. Tako so na primer razmišljevali o tem, kako naj se Strabag po spremembi zakona v Rusiji strateško pozicionira.« Raiffeisen Bank International, ÖBB in avstrijska centralna banka OeNB, so bila nadaljnja podjetja, ki so jim študenti pomagali pri reševanju njihovih izzivov.

Na konferenci v Moskvi so direktor avstrijske centralne banke Ewald Nowotny, predsednik uprave Strabag Thomas Birtel in drugi predstavniki podjetji prisluhnili rešitvam študentov in jim dajali povratne informacije. »Rezultati so bili zelo dobri in predstavniki podjetij so bili zelo zadovoljni.«

Na sporedu konference je bila še okrogla miza, kjer so predstavniki podjetij diskutirali o tem, kako bi se lahko izboljšala kooperacija med Rusijo in Evropsko unijo. Drugi dan je sledila diskusija z direktorjem avstrijske centralne banke in direktorico ruske centralne banke ter startup inkubator, kjer so študentje lahko predstavili svoje podjetniške ideje.

»Že zdaj je bil cilj, da pridobimo podjetja iz cele Evropske unije in Rusije. Zdaj, ko je prva uspešna konferenca za nami, pa bo enostavneje. Rusi niso vajeni, da taka iniciativa na takem nivoju pride od študentov.« Pri organizaciji so Mitschki in Uraku pomagali zelo angažirani ruski študenti. V začetku sta želela vključiti tudi politično perspektivo, kar pa ni bilo možno. Oba študij v Moskvi zaključujeta in ne bosta več živela v Moskvi. Zato upata, da bodo ruski študenti nadaljevali s konferenco. »Politična situacija je na nizkem nivoju. Avstrija-Rusija še nekako gre. Če vključiš Evropsko unijo, pa bo zelo težko v prihodnje imeti tudi kako politično temo na konferenci. Dolgoročno morda. V ozadju ostaja velika ideja, priti preko gospodarstva do političnega zbliževanja.«

Mama Dunajčana Igorja Mitschke je Kapelčanka.

Dominik Urak je po dveh letih zaključil študij v Moskvi.

Direktorica ruske centralne banke Elwira Nabiullina in direktor OeNB Ewald Nowotny

Dominik Urak o študiju v Moskvi

Ker ga post-sovjetski prostor zelo zanima, se je Urak po zaključenem študiju na Dunaju odločil še za študij v Moskvi. »Rekel sem si, zakaj pa ne? Hotel sem se preusmeriti od gospodarskega na bolj politični študij. Zanimala me je ruska perspektiva.« Urak je študiral na univerzi MGIMO, ki je neke vrste diplomatska akademija, mnogo absolventov pa dela na ruskem zunanjem ministrstvu. »To je dobro mesto, da vidiš rusko perspektivo na mednarodne odnose in politiko.«

Urak je v dveh letih v Moskvi dobro spoznal, kako Rusi razmišljajo: »Imajo drugačen pogled na svet. Iz njihove perspektive so svetovna sila. Kot problematično pa vidim, da so premalo samokritični. Vidijo se kot čudovito državo, kjer se vse dobro razvija in kot važno državo v mednarodnih odnosih. Grejo pa tudi v smer alternativne organizacije mednarodnih odnosov in intenzivno sodelujejo z Indijo in Kitajsko.«

Med študenti je Uraku manjkalo kritično razmišljanje. »Tu pa tam imaš kakega študenta, da kaj kritičnega pove, večina pa je na državni liniji.«

Da odločitev za politični študij v Moskvi vsekakor ni normalna pot avstrijskega absolventa ekonomskega študijska, se Urak zaveda: »Prijatelji iz Evropske unije, ampak tudi Rusi, so me smešno gledali, ko pa vse mlade Ruse vleče na študij v EU ali pa v Ameriko. Delam to, kar me zanima in kar mislim, da me bo tudi v prihodnje zanimalo. Ne oziram se po tem, da bo moj življenjepis tako izgledal, kot si ga personalci pričakujejo.«