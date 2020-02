Petega februarja je v Škocjanu v organizaciji Slovenske gospodarske zveze iz Celovca (SGZ) potekala poslovna čezmejna konferenca z naslovom Krožno gospodarstvo: soustvarjanje trajnostne prihodnosti v Alpsko Jadranski regiji. Dogodka se je udeležilo več kot 160 udeležencev iz Slovenije in Avstrije, ter več kot 50 vnaprej dogovorjenih poslovnih pogovorov.



Škocjan V uvodnem nagovoru je predsednik SGZ-ja Benjamin Wakounig dejal, da krožno gospodarstvo pomeni odgovorno uporabljanje virov, pomeni njihovo ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Gre za naše podnebje, za ravnanje z odpadki, za trajnostno gospodarsko rast in tudi za nove oblike dela in nova delovna mesta.

Predsednik WK Jürgen Mandl je poudaril, da se mora alpsko-jadranska regija dolgoročno pozicionirati kot ločena makroregija EU z ustreznimi možnostmi financiranja. Mandl: »O projektu sem že govoril s komisarjem za proračun EU Johannesom Hahnom v Bruslju.«

Navzoče so nagovorili tudi g. Peter Jožef Česnik minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, mag. Sebastian Schuschnig deželni svetnik dežele Koroške (Land Kärnten), g. Branko Meh predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ter g. Thomas Krainz župan občine Škocjanu ob Klopinjskem jezeru.

Vodja projekta Vesna Hodnik (SGZ) je poudarila da delovati v smeti trajnostnega razvoja ni več izbira temveč je to postala nuja! Skrbno so bila izbrana podjetja iz regije, ki so predstavila svoje modele krožnega gospodarstva in s tem vzpodbudile udeležence, k razmisleku o svojih poslovnih procesih in priložnostih ki jih krožno gospodarstvo ponuja.

Sodelujoča podjetja: AquafilSLO d.o.o.: Edi Kraus, generalni direktor in član uprave AquafilSLO, Hirsch Servo AG: Alexander Doskocil (1. panel: VELIKI PROBLEMI – KONKRETNE KROŽNE REŠITVE), Gojer GmbH: Oskar Preinig, direktor (2. panel: RAVNANJE Z ODPADKI), Kruschitz GmbH: Andreas Witschnigg, vodja raziskav in razvoja, Plastika Skaza d.o.o.: Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij (3. panel: PLASTIKA KOT PRILOŽNOST), AfB mildtätige und gemeinnützige GmbH: Heribert Brumnik, Rifuzl d.o.o.: Primož Cigler, lastnik (4. panel: DRUŽBENO ODGOVORNI).

Vsebinski del se je zaključili z okroglo mizo, ki jo je moderirala Ladeja Godina Košir, Chair of Coordination Group of the European Circular Economy Stakeholder Platform, Founder & Director of Circular Change z gosti: Dipl.-Ing. Olga Voglauer – poslanka v avstrijskem državnem zboru, Zeleni ; Dr. Peter Hasslacher – direktor Advantage Austria Ljubljana; DI Harald Tschabuschnig – vodja oddelka za okolje, energijo in varstvo okolja na koroški deželni vladi; Dr. Dragica Marinič nacionalna koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo.

Vsi so bili enotni, da je ključ do uspeha DIALOG in SODELOVANJE.

To je bila prva vsebinsko konkretna konferenca o krožnem gospodarstvu v regiji.

Z ukrepi, ki jih je pripravila Evropska komisija v okviru Green Deal-a govorimo o novi evropski strategiji rasti.