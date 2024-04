Predsednik Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu Viktor Trilar je pred dvema mesecema sklenil svojo tri desetletja dolgo sodniško kariero. V mednarodno razširjeni avstrijski zvezni hokejski ligi je sodil 700 tekem in bil na številnih svetovnih prvenstvih. Čeprav ga ne bomo več videli s piščalko med igralci na ledu, se nikakor ni poslovil od svojega najljubšega »konjička«, kot pravi. Izučeni avtomehanik je še naprej dejaven kot sodniški supervizor in skrbi za šolanje mladih slovenskih sodnikov. V Zajtrku s profilom bo spregovoril med drugim o viških svoje kariere, pomanjkanju hokejskih sodnikov in o grdih besedah iz ust staršev na tekmah naraščaja. Z Viktorjem Trilarjem bo govoril Milan Obid.

Zajtrk s profilom z Viktorjem Trilarjem bo v soboto, 6. aprila, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.