Kaj pravzaprav dela administrator šole – je siva eminenca ali desna roka ravnateljice? V radijski stalnici »Zajtrk s profilom« bo o tem spregovoril administrator na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu Franc Jožef Topolovec. Kot profesor matematike, informatike in zgodovine navdušuje dijakinje in dijake tudi za sodelovanje pri naravoslovnih natečajih. Njegov konjiček je šah, njegova strast pa beljaški hokejski klub VSV. O zanimivi življenjski poti – starši so iz Slovenije, rojen je na zgornjem Koroškem, doraščal pa v Goselni vasi – bo Franc Jožef Topolovec spregovoril v soboto med 9. in 10. uro. Gostil ga bo urednik Franci Rulitz.

Zajtrk s profilom z Francem Jožefom Topolovecem bo v soboto, 20. aprila, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.