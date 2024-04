2. aprila 1989 je bila prvič v avstrijski televiziji na sporedu oddaja za slovensko narodno skupnost z naslovom »Dober dan, Koroška«.

Od leta 2009 oddaja nosi ime »Dober dan, Koroška – Dober dan, Štajerska« z dodatnimi prispevki o slovenski narodni skupini na Štajerskem. Polurna televizijska oddaja v slovenskem jeziku je na sporedu ob nedeljah ob pol dveh na programu ORF 2. Prav tako so v programa ORF 2 in ORF III vključene ponovitve in dvakrat na državnem televizijskem kanalu RTV Slovenija ter v TV-theki ORF. S temi ponovitvami in dostopi doseže »Dober dan, Koroška« približno 250.000 gledalk in gledalcev na oddajo.

Prihodnjo nedeljo, 7. aprila, bo na sporedu jubilejna oddaja, ki jo pripravlja snemalec in filmski ustvarjalec Miha Dolinšek in bo pregled zadnjih 35 let televizije za slovensko narodno skupnost.

Nedelja, 7. april, 13.35 ORF 2

PONOVITVE:

Ponedeljek, 8. 4.

4.20 ORF 2

8.55 ORF III

15.10 TV Slovenija 1

16.05 & 23.05 TV Maribor

Torek, 9. 4.

11.10 TV Maribor