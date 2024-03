V tokratni radijski oddaji »Zajtrk s profilom« bo gost župnik v Šentpetru na Vašinjah Jože Valeško, ki je pred kratkim praznoval 70. rojstni dan. Že 42 let Valeško skrbi za duhovno življenje ljudi v kraju na severni strani Drave v Podjuni, kjer je slovenščina v zadnjih desetletjih močno nazadovala in vse bolj izginja iz vsakdana. Kako doživlja spremembe tako v verskem kot tudi družbenem življenju, kako se v luči tega spreminja tudi vsakdan duhovnika in zakaj se nikoli ni odločil, da bi odšel v kakšno drugo faro ali se morda potegoval za kakšno drugo »funkcijo« v cerkvi, bodo med drugim teme v radijski oddaji. V pogovoru z urednikom Dominikom Hudlom pa bo beseda tekla tudi o najpomembnejšem krščanskem prazniku – veliki noči.

Zajtrk s profilom z Jožetom Valeškom bo v soboto, 31. marca, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.