Dijake, ki so osvojili naslov deželnega prvaka, sta spremljala profesorja Slovenske gimnazije Štefan Hribar in Marcell Smolej.

Dijaki nižje stopnje Slovenske gimnazije so uspešno ubranili naslov koroškega šolskega prvaka. Od 16. do 19. aprila se bodo sveže pečeni deželni prvaki potegovali za naslov avstrijskega šolskega prvaka. Finalno tekmovanje bo v spodnjeavstrijskem Tullnu. Dijakinje Slovenske gimnazije pa so si na deželnem prvenstvu minuli četrtek z malo nesrečnim žrebom priborile odlično 3. mesto.