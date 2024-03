V okviru projekta »Umetnost v stolnici« je letos multimedijska umetnica Eva Petrič oblikovala postni prt v celovški stolnici. Njena umetniška instalacija »ORAKELJ – točka v tebi, ki ve …« spodbuja obiskovalce k razmišljanju o človeškosti. Eva Petrič se je rodila leta 1984 v Kranju. Živi in deluje med Dunajem, New Yorkom in Ljubljano. Mediji njenega ustvarjanja so fotografija, video, performans in instalacije, ki jih v večini svojih projektov povezuje. Sodelovala je na več kot 60 samostojnih in 110 skupinskih razstavah v Evropi, ZDA in Aziji. Njena umetnost je bila razstavljena tudi že v vesolju – na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Eva Petrič piše tudi knjige in komponira glasbo, ki bo v soboto, 2. marca, med 9. in 10. uro popestrila »Zajtrk s profilom« z Marico Kušej.

Zajtrk s profilom z Evo Petrič bo v soboto, 2. marca, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.