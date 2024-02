Od torka, 27. 2., do četrtka, 29. 2., je v štajerskem St. Jakob im Walde potekalo avstrijsko prvenstvo v teku na smučeh. Ekipo Slovenske gimnazije so sestavljali Noa Mosser, Santiago Wrolich, Tobias Ressmann, Milan Mosser in Benjamin Ressman. Po napetih tekmovalnih dneh so dijaki višje stopnje osvojili tretje mesto. Športnikom je čestital tudi minister za izobraževanje Martin Polaschek.

„Nihče ne trenira tek na smučeh, so pa vsi izredni športniki,“ je povedala profesorica Magdalena Kulnik, ki je spremljala ekipo na Štajerskem. Dodaja, da s tem uspehom niso računali, saj na državnem prvenstvu ni sodeloval Manolo Wrolich, ki je na koroškem prvenstvu bil še najboljši tekmovalec ekipe. Trenutno je Manolo Wrolich namreč na pripravah kolesarskega državnega kadra.