Marsikateri pacient je že zapustil zobozdravniško ordinacijo s spačenim obrazom od bolečin, ordinacijo očesne zdravnice Brigitte Einspieler-Urban so ljudje zapuščali z nasmeškom. Vedno nasmejana, prijazna zdravnica s koncem marca uradno stopa v zasluženi pokoj. Leta 2002 je odprla očesno ordinacijo v Beljaku, po enajstih letih se je preselila v Celovec, kjer je po desetletju službovanja predala posle v mlajše roke. Doma v Goričah pri Žitari vasi je poročena mati dveh otrok bila aktivna kot občinska odbornica Enotne liste. Z možem Slavkom je prepotovala dobršen del evropskih prestolnic. V pokoju si bo vzela čas, da prepotuje in občuduje še daljne celine in dežele. V oddaji Zajtrk s profilom bo spregovorila o osebnih in poklicnih izkušnjah, o izzivih časa, o slovenski besedi na Koroškem in še čem. Z upokojeno očesno zdravnico Brigitte Einspieler-Urban bo zajtrkoval Alexander Mak.

Zajtrk s profilom z Brigitto Einspieler-Urban bo v soboto, 24. marca, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.