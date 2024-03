Na avstrijskem prvenstvu v balvaniranju v celovški Boulderami smo bili minuli konec tedna priča dramatičnim trenutkom in izjemnim dosežkom. Naslov državnega prvaka v balvaniranju je osvojil Jan-Luca Posch iz Tirolske. Za njim pa se je pojavilo že ime Užnik. A ne Nicolai, kakor je to pred tekmovanjem pričakovala večina, temveč Timo. Med jasne favorite za zmago je štel Nicolai, ki se v tem letu lahko še uvrsti za olimpijske igre v Parizu letos. Zaradi poškodbe prsta, ki jo je utrpel med kvalifikacijskim krogom v soboto, je bil prisiljen spremljati v nedeljo finale kot gledalec in ne, kakor si je sam želel, kot tekmovalec. Njegovo vlogo je prevzel brat. Timo Užnik iz Športnega društva Šentjanž je na koncu napetega vikenda stopil na 2. mesto v splošni kategoriji. Prav tako pa je osvojil 1. mesto v kategoriji do 20 let na tekmovanju za avstrijski pokal. O tem, kako dolgotrajna bo poškodba, Nicolai še ne ve. V naslednjih tednih nanj čakajo pomembna tekmovanja, ki odločajo o tem, ali se bo uvrstil za olimpijske igre ali ne. Na avstrijskem prvenstvu je bil poleg bratov Užnik iz ŠD Šentjanž tudi Simon Mak, ki je tekmovanje v splošni kategoriji končal na 23. mestu.