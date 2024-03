Z razstavo del umetnice Meline Kumer-Reichmann in fotografa Stefana Reichmanna so minulo soboto otvorili letošnje globaške kulturne dni v organizaciji Slovenskega kulturnega društva Globasnica.

Monika Novak-Sabotnik je predstavila umetnico in umetnika, ki v Globasnici razstavljata tudi skup­na dela: Stefan Reichmann je dal na razpolago fotografijo Jepe, njegova sestrična Melina Kumer-Reich­mann pa je v fotografijo vnesla nitko in kamne. Melina Kumer-Reich­mann je grafična oblikovalka, umetnica, z družino živi v Šmihelu. Širši javnosti je znana po nakitu Umgarnte Steine (Omreženi kamni). Leta 2021 je dobila podporno nagrado dežele Koroške za ljudsko kulturo. Stefan Reichmann je samostojen fotograf in fotografski umetnik, podporno nagrado dežele je leta 2023 dobil v kategoriji elektronski mediji, fotografija in film. Oba prihajata iz Želuč, imela sta že več razstav, tudi že eno skupno. V sklopu letošnjih Globaških kulturnih dni vabi domače društvo še na osem prireditev. Kot je povedala predsednica Marija Markitz, so pripravili dogodke za vse generacije (več na str. 12 in 13). Že 26. marca lahko sami ustvarite svojo umetnino: v globaškem muzeju bo delavnica pod geslom foto & nit. Razstavo si lahko ogledate 23. marca ter 6., 13. in 20. aprila med 9.30 in 12.00. Na ogled je tudi po dogovoru (0664/4944044) ali ob številnih prireditvah, ki bodo še v muzeju.

Na otvoritvi razstave je zapel MePZ Peca. Zbor je povezan z umetnikoma, Melina Kumer-Reichmann je izdelala nageljne, ki jih nosijo pevke, Stefan Reichmann pa je fotografiral zbor ob 60-letnici, ki so jo praznovali leta 2018.

Melina Kumer-Reichmann:

Tukaj razstavljam različne cikle svojih slik. Ena je matična skala, po nemško Muttergestein. Za to umetnino sem uporabila blago, ki ga je naredila moja prababica. Iz tega sem naredila mehko polnjene kamne. Prababica je imela ogromno dela, da je ustvarila to blago, in ti kamni naj nekako simbolizirajo delo žensk, ki se ne vidi. S tem delom se želim zahvaliti ženskam v naši družini, vsaka bo dobila tak kamen in na to se veselim.

Stefan Reichmann:

Razstavljam fotografije Jepe in svojega domačega kraja, Želuč. Fotografiral sem vaško življenje. Jepo sem fotografiral pozimi s svojega podstrešja, približno štiri mesece. Kamero sem postavil na stativ in Jepo fotografiral v vsaki možni lučni in vremenski situaciji in tako se Jepa vedno pokaže v drugih položajih. To se mi je zdelo zelo zanimivo in se vidi v seriji fotografij.