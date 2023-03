Ta konec tedna se konča s poleti v dolini pod Poncami, v Planici, sezona v smučarskih skokih, zadnji vikend pa so imele svojo zadnjo preizkušnjo v svetovnem pokalu v finskem Lahtiju dekleta. Ta se ni uspešno končala le za avstrijska dekleta (Eva Pinkelnig je osvojila svetovni pokal), temveč tudi za trenerja kanadske ženske reprezentance, rojaka Janka Zwittra mlajšega, ki je trenutno trener aktualne svetovne mladinske in tudi svetovne prvakinje Alexandrie Loutitt, prijateljice zahomškega orla Daniela Tschofeniga. Že več kot deset let pa je Zwitter tudi osebni trener Japonke Sare Takanaši, ki jo je popeljal do statusa najuspešnejše tekmovalke v svetovnem pokalu s štirimi zmagami v skupnem seštevku ter s 60 posamičnimi zmagami in z več kot 110 uvrstitvami na stop­ničke. Janka Zwitterja mlajšega gosti Marijan Velik.

Zajtrk s profilom z Jankom Zwittrom bo v soboto, 1. aprila, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.